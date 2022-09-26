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Pakistan'da Gelir ve Maliye Bakanı İsmail, görevinden istifa ettiğini açıkladı

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Pakistan'da Gelir ve Maliye Bakanı İsmail, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Miftah İsmail, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Miftah İsmail, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Bakan İsmail, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Şahbaz Şerif ve eski Başbakan Navaz Şerif ile Londra'da yaptığı görüşmede sözlü olarak istifa ettiğini açıkladı.

İsmail, Başbakan Şerif'in ülkeye dönmesinin ardından istifasını yazılı olarak sunacağını belirtti.

İsmail'in istifası, Şerif ile Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz'a ait olduğu iddia edilen telefon görüşmelerinin basına sızdırılmasının ardından geldi.

Navaz'a ait olduğu öne sürülen telefon görüşmesinde, PML-N Başkan Yardımcısı'nın İsmail için "ne yaptığını bilmediği" ve eski Maliye Bakanı İshak Dar'ın ülkeye gelmesini istediği duyuluyor.

Öte yandan partiye yakın kaynaklar, Navaz Şerif'in de kendisine yakın isimlerden İshak Dar'ı Maliye Bakanı olarak görmek istediğini belirtiyor. Dar'ın, bugün Başbakan Şahbaz Şerif ile ülkeye dönmesi bekleniyor.

Dar, 2017'den bu yana Londra'da

İshak Dar hakkında 2017'de başlatılan yolsuzluk davasında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Dar, karar öncesi Londra'ya gitmiş ve bir daha geri dönmemişti.

Öte yandan 23 Eylül'de Sayıştay, Dar'ın ülkeye gelip mahkeme karşısına çıkabilmesi için tutuklanmasına ilişkin kararı askıya almıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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