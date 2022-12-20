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Pakistan'da gaz tüpü patladı: 12 ölü, 13 yaralı

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- Pakistan'da gaz tüpü patladı: 12 ölü, 13 yaralı Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir pazarda bulunan gaz tüpünün patlaması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

- Pakistan'da gaz tüpü patladı: 12 ölü, 13 yaralı

BELUCİSTAN - Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir pazarda bulunan gaz tüpünün patlaması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Lasbela bölgesinde bulunan bir pazarda gaz tüpü patladı. Lasbela Komiser Yardımcısı Murad Khan Kasi patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti. Tüpün yeniden doldurulduğu esnada patlama yaşandığını ifade eden Kasi, patlamanın şiddetiyle yangın çıktığını ve alevlerin diğer dükkanlara sıçradığını sözlerine ekledi. Yangının büyümesiyle marketteki diğer tüplerin de patladığını söyleyen Kasi, 4 dükkanın ve park halindeki 12 aracın da yandığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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