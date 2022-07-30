Pakistan'da futbol stadyumunun dışında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da futbol stadyumunun dışında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı

Pakistan'da futbol stadyumunun dışında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde futbol maçının oynandığı esnada stadyumun dışında düzenlenen el bombalı saldırıda biri polis 3 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde futbol maçının oynandığı esnada stadyumun dışında düzenlenen el bombalı saldırıda biri polis 3 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Turbat Stadyumu'nda futbol maçı oynanırken stadyumun dışında el bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri polis 3 kişi yaralandı.

Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan Futbol Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title