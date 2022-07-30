Pakistan'da futbol stadyumunun dışında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde futbol maçının oynandığı esnada stadyumun dışında düzenlenen el bombalı saldırıda biri polis 3 kişi yaralandı.
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde futbol maçının oynandığı esnada stadyumun dışında düzenlenen el bombalı saldırıda biri polis 3 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Turbat Stadyumu'nda futbol maçı oynanırken stadyumun dışında el bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda biri polis 3 kişi yaralandı.
Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel