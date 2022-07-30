Pakistan'da futbol stadyumunun dışında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde futbol maçının oynandığı esnada stadyumun dışında düzenlenen el bombalı saldırıda biri polis 3 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde futbol maçının oynandığı esnada stadyumun dışında düzenlenen el bombalı saldırıda biri polis 3 kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, Turbat Stadyumu'nda futbol maçı oynanırken stadyumun dışında el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 3 kişi yaralandı. Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Futbol Güncel Haberler

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