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Pakistan'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Pakistan'ın Peşaver kentinde on binlerce kişi, Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Cemaat-i İslami Partisi lideri Hafız Naimur Rahman önderliğinde gerçekleşen yürüyüşte, Filistin bayrakları taşındı ve İsrail'e tepki sloganları atıldı. Eylemciler, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırıma sessiz kalmasını eleştirdi.

Pakistan'ın Peşaver kentinde on binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

Cemaat-i İslami Partisinin düzenlediği "Gazze Yürüyüşü"ne katılan on binlerce kişi, partinin yeni seçilen lideri Hafız Naimur Rahman önderliğinde yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, Filistin'e destek ve İsrail'e tepki sloganları attı.

Eylemciler, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırıma sessiz kalmasını eleştirdi.

Filistin kefiyesi giyen Cemaat-i İslami Partisi lideri Rahman, burada yaptığı konuşmada, Arap yöneticiler de dahil olmak üzere uluslararası toplumun " Gazze'deki soykırıma sessiz kaldığını" söyledi.

"ABD ve Batılı hükümetlerin para ve silah desteğine sahip olan siyonist devlet, özgürlük rüzgarını bastırmakta başarısız oldu. Hamas gibi küçük bir direniş grubu, onun tüm teknoloji ve stratejisini yenilgiye uğrattı." diyen Rahman, Pakistan halkının Filistin'e haklı davasında desteğini sürdüreceğini ifade etti.

İsrail'in baskılarına devam ettiği Batı Şeria ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için dünyanın birçok ülkesinde destek gösterileri düzenleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Pakistan Peşaver İsrail Cemaat Gazze Uluslararası Politika Dünya Güncel Haberler

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