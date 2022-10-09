Pakistan'da evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 9 kişi öldü
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Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde evin çatısının çökmesi sonucu anne ve 8 çocuğu hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde evin çatısının çökmesi sonucu anne ve 8 çocuğu hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 379 kilometre uzaklıktaki Çilas şehrinde evin çatısının çökmesi sebebiyle anne, 4 kızı ve 4 erkek çocuğu yaşamını yitirdi.
Yaşanan trajik olay sebebiyle Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif taziye mesajı yayımladı.
Kaynak: AA / Güncel