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Pakistan'da evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 9 kişi öldü

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Pakistan'da evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 9 kişi öldü

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde evin çatısının çökmesi sonucu anne ve 8 çocuğu hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde evin çatısının çökmesi sonucu anne ve 8 çocuğu hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 379 kilometre uzaklıktaki Çilas şehrinde evin çatısının çökmesi sebebiyle anne, 4 kızı ve 4 erkek çocuğu yaşamını yitirdi.

Yaşanan trajik olay sebebiyle Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Güncel

Pakistan Güncel Haberler

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