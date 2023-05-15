- Pakistan'da eski Başbakan Khan'ın serbest bırakılması protesto edildi

İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın Yüksek Mahkeme tarafından serbest bırakılması, hükümet destekçileri tarafından protesto edildi.

Pakistan'da 9 Mayıs'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan Imran Khan'ın İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından 12 Mayıs'ta 2 haftalık geçici kefaletle serbest bırakılması, hükümet destekçileri tarafından protesto edildi. Yargının Khan'a haksız yere kolaylık sağladığını savunan göstericiler, İslamabad Yüksek Mahkemesi binası yakınlarında toplandı. Yüzlerce hükümet yanlısı protestocu, Khan'ı serbest bırakan Baş Yargıç Umar Ata Bandial'ın istifasını talep etti.

"Yargının kararları ülkenin yıkımından sorumludur"

Müslüman Birliği-Navaz Partisi'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Maryam Nawaz Sharif, iktidar partilerinin Anayasa'ya ve hakimlere saygı duyduğu için Yüksek Mahkeme önünde oturma eylemi yapmak istemediğini belirterek, "Ülkenin ilerlemesi ve yıkımı bu binaya bağlı. Yargının kararları ülkenin yıkımından sorumludur" ifadelerini kullandı. Bandial'a seslenen Sharif, "Bu insan denizini görmekten mutlu musunuz, değil misiniz?" dedi.

Khan'ın tutuklanmasının ardından son zamanlarda yaşanan şiddet eylemlerine atıfta bulunan Sharif, ülkede kaos ve anarşi yayan unsurların hesap vermesinin yargının sorumluluğunda olduğunu belirterek, Khan'ın yanı sıra tüm ülkeyi saran anarşiden Bandial'in da sorumlu olduğunu ifade etti.

"Köleliğin zincirlerini her zaman kırdık"

Pakistan Demokratik Hareketi Başkanı Mevlana Fazlur Rehman ise, PDM'nin Yüksek Mahkeme'nin onurunu ve haysiyetini geri getirmek istediğini belirterek, Bandial'ı "mahkemeyi kötüye kullanmakla" suçladı. Rehman, "Siz ve bu koltuklarda oturan yoldaşlarınız, millete veya parlamentoya saygısızlık etmenize veya onları suistimal etmenize izin vermeyeceğiz. Tarihimizi okuyun, köleliğin zincirlerini her zaman kırdık ve bugün de aynısını yapabiliriz. İtiraz ediyorum. Mahkemenin görevini kötüye kullandınız" dedi.

Yüksek Mahkeme Khan'ın serbest bırakılmasını emretmişti

Khan'ın başında olduğu hükümet geçtiğimiz sene nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından iktidardan düşmüştü. Hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla "el-Qadir" davasında yargılanan Khan, 9 Mayıs'ta İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne ifade vermeye gelirken tutuklanmıştı. Khan'ın tutuklanmasının ardından destekçileri ülke genelinde sokaklara dökülmüş, şiddet olaylarına dönüşen protestolarda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş, en az 290 kişi yaralanmıştı. Gösterilerde en az 2 bin 500 kişi de gözaltına alınmıştı. Yüksek Mahkeme, Khan'ın yargılandığı davada tutuklanmasını "hukuka aykırı" olarak nitelendirmiş ve "derhal serbest bırakılmasını" emretmişti.