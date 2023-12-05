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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, mahkemeden ABD'li diplomatın dinlenmesini istedi

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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılandığı davada mahkemeden, ABD'nin Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu ve Pakistan ordusunun başındaki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın...

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılandığı davada mahkemeden, ABD'nin Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu ve Pakistan ordusunun başındaki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın duruşmaya çağrılarak dinlenmesini talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, İmran Han'ın avukatı Babar Avan, Ravalpindi'de eski Başbakan'ın mahkemeden taleplerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Avan, İmran Han'ın "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılandığı davada mahkemeden, ABD'nin Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Lu ve Pakistan ordusunun başındaki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva'nın duruşmaya çağrılarak dinlenmesini istediğini aktardı.

Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten dava açmıştı.

İddialar

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre, ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan dolayı duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Lu, Han hakkındaki güven oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak "Bence Başbakan'a karşı güven oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan'daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han'a karşı güven oyu önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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