Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın 9 davada geçici kefalet süresi uzatıldı

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında 9 davada geçici kefalet süresini uzatma kararı verdi.

Yerel basında yer alan haberlerde, mahkeme kayıtlarına göre Han'ın, terörle ilgili 7 davasında bir terörle mücadele mahkemesine başvurması için geçici kefalet süresinin 10 gün uzatıldığı belirtildi.

Han'ın 2 ayrı davada ise geçici kefalet süresinin 9 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Yerel basında yer alan görüntülerde Han'ın yarım düzine koruma eşliğinde kurşun geçirmez siyah bir araçla mahkeme binasına geldiği görüldü.

Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına katılmayan Han hakkında mahkeme tarafından 29 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verilmişti.

İmran Han hakkında, duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararı 18 Mart'ta iptal edilmişti.

61 PTI taraftarı gözaltına alınmıştı

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, polisin İmran Han'ın evine baskını sırasında evden silahla ateş edildiğini belirterek, evde molotofkokteyllerinin, patlayıcıların ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini ifade etmişti.

Pencap Emniyet Müdürü Osman Anvar ise aramalar sonucu AK-47 kalaşnikof piyade tüfekleri ve fişekler ele geçirildiğini dile getirerek, şu ana kadar 61 kişinin gözaltına alındığını ve bunun artabileceğini kaydetmişti.

Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında, 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti.

Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sırasında PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almıştı.

Eski Başbakan Han hakkında 94 dava bulunuyor.

İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.