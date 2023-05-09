Pakistan'da eski Başbakan Han'ın tutuklanmasının ardından protestolar başladı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'dan başkent İslamabad'a gelen Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın mahkeme önünde paramiliter birlikler tarafından tutuklanmasının ardından destekçileri protestolara başladı.

İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara indi.

Lahor'da İmran Han'ın ikamet ettiği Zaman Park bölgesinin giriş ve çıkışları kapatılırken, PTI destekçileri Lahor'daki Özgürlük Meydanı'nı da trafiğe kapattı.

Başkent İslamabad ile Ravalpindi'yi birbirine bağlayan yollar da göstericiler tarafından kapatılırken, burada lastik yakan protestocular, yollara büyük taşlar yerleştirdi.

Karaçi'deki protestolarda da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Göstericiler polise taş ve sopa fırlatırken, polis de protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Dawn gazetesindeki habere göre, Han hakkındaki tutuklama kararı Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.

İslamabad polisi tarafından yapılan açıklamada, PTI lideri ve eşinin 50 milyar rupinin (yaklaşık 3 milyar 420 milyon lira) yasallaştırılması için bir emlak firmasından milyarlarca rupi almakla suçlandığı ve bu sebeple Han'ın tutuklandığı belirtilmişti.

Tutuklama kararında Han ve eşi Büşra Bibi, yolsuzlukla suçlanıyor.

Han, başkente komşu Ravalpindi'deki NAB merkezine götürülmüştü.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.