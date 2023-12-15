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Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne Saldırı: 2 Polis Öldü

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların Emniyet Müdürlüğüne silahla saldırması sonucu çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, 3 polis yaralandı, 1 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların Emniyet Müdürlüğüne silahla saldırmaları sonucu çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, 3 polis yaralandı, 1 militan etkisiz hale getirildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde militanlar, Emniyet Müdürlüğüne silahla saldırı düzenledi.

Çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı, 1 militan etkisiz hale getirildi.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde 12 Aralık'ta bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 23 asker hayatını kaybetmiş, 6 militan etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgenin farklı noktalarında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirmiş, 21 militan etkisizleştirilmişti.

Saldırıyı, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı "Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP)" isimli örgüt üstlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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