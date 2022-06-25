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Pakistan'da el bombalı saldırıda bir kişi öldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da el bombalı saldırıda bir kişi öldü

Pakistan'ın Jacobabad şehrinde emniyet güçlerine yönelik el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 3'ü polis 8 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Jacobabad şehrinde emniyet güçlerine yönelik el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 3'ü polis 8 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Mola Madad bölgesinde motosikletli kişiler devriyedeki polis aracına el bombasıyla saldırı düzenledi.

Patlamada bir kişi öldü, 3'ü polis 8 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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