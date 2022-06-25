Pakistan'da el bombalı saldırıda bir kişi öldü Pakistan'ın Jacobabad şehrinde emniyet güçlerine yönelik el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 3'ü polis 8 kişi yaralandı. Pakistan'ın Jacobabad şehrinde emniyet güçlerine yönelik el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 3'ü polis 8 kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Mola Madad bölgesinde motosikletli kişiler devriyedeki polis aracına el bombasıyla saldırı düzenledi. Patlamada bir kişi öldü, 3'ü polis 8 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan Güncel Haberler

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