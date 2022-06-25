Pakistan'da el bombalı saldırıda bir kişi öldü
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın Jacobabad şehrinde emniyet güçlerine yönelik el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 3'ü polis 8 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Jacobabad şehrinde emniyet güçlerine yönelik el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 3'ü polis 8 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Mola Madad bölgesinde motosikletli kişiler devriyedeki polis aracına el bombasıyla saldırı düzenledi.
Patlamada bir kişi öldü, 3'ü polis 8 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel