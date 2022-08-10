Pakistan'da düzenlenen el bombalı saldırıda bir kişi öldü Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen el bombalı saldırıda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen el bombalı saldırıda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Huzdar bölgesinde işlek bir caddede el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Belucistan'da 4 Ağustos ve 30 Temmuz'da düzenlenen el bombalı saldırılarda bir kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Güncel Haberler

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