Pakistan'da diş enfeksiyonundan muzdarip fil ameliyatla sağlığına kavuştu Güncel Haberler Pakistan'ın Karaçi şehrinde diş enfeksiyonundan muzdarip fil, Avusturyalı veterinerler tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu. Pakistan'ın Karaçi şehrinde diş enfeksiyonundan muzdarip fil, Avusturyalı veterinerler tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu. Avusturya merkezli Four Paws hayvan hakları örgütü, hasta fil için Karaçi Hayvanat Bahçesi'nde 5 saat 40 dakika süren ameliyat gerçekleştirdi. Veteriner Amir Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Madhubala isimli filin dişinin kırıldığını ve yaranın içerisindeki dokunun enfeksiyon kaptığını belirtti. Halil, filin çok ciddi ağrısı olduğunu vurgulayarak, tedavi edilmeseydi iltihabın yayılabileceğini ve hayvanın ölümüne yol açabileceğini anlattı. File sakinleştirici verilerek ayakta tedavi edildiğini kaydeden Halil, ölü dokunun çıkarılıp diş kökü kanalının temizlendiğini ifade etti. Halil, ameliyatın ardından filin rahatlıkla beslenebileceğini ve bir hafta içerisinde de tamamen iyileşeceğini bildirdi. Four Paws hayvan hakları örgütü, hayvanat bahçesinde bulunan 3 fili daha tedavi etti. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Hayvanat Bahçesi Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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