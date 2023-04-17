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Pakistan'da dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla bir Çinli gözaltına alındı

Pakistan'da dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla bir Çinli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Pakistan'ın Kohistan bölgesinde dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hidroelektrik santrali projesinde çalışan Çin vatandaşı gözaltına alındı.

Pakistan'ın Kohistan bölgesinde dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hidroelektrik santrali projesinde çalışan Çin vatandaşı gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dasu Hidroelektrik Santrali Projesi'nde çalışan Çin vatandaşı, dini değerlere hakarette bulunduğu iddiasıyla diğer işçiler tarafından linç edilmek istendi.

İşçilerin, Çinlilerin yaşadığı kampı bastığına ve bu kişiyi yakalamaya çalıştığına dair bilgi alan polis, olaya müdahale etti.

Polis, şüpheli Çin vatandaşını, dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı.

Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin (CRSS) Ocak 2022'de yayımladığı rapora göre, Pakistan'ın bağımsızlığından bu yana dini değerlere hakaret iddiasıyla 1415 suçlama kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Hidroelektrik Santrali Çin Halk Cumhuriyeti Pakistan Güncel Haberler

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