Pakistan'da dine saygısızlığa dair içerikler sebebiyle Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı Güncel Haberler Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı. Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı. PTA'dan yapılan açıklamada, Wikipedia'dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği belirtildi. Açıklamada, dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı aktarıldı. PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan'da uzun süreli yasaklanacağını bildirdi. Kaynak: AA / Güncel Wikipedia Pakistan Güncel Haberler

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