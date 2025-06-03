Pakistan'da Deprem Ortamında 216 Mahkum Kaçtı

Pakistan'da Deprem Ortamında 216 Mahkum Kaçtı
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Karaçi'de gerçekleşen deprem nedeniyle bir hapishanedeki tahliye sırasında panik yaşandı, bu fırsatı değerlendiren 216 mahkum firar etti. Güvenlik güçleri firmalar peşinde, 130'dan fazla mahkum hala firarda.

- Pakistan'da deprem tahliyesinde 216 mahkum hapishaneden kaçtı

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde dün hissedilen depremde bir hapishanenin güvenlik nedeniyle tahliyesi sırasında panik ortamından faydalanan 216 mahkum, güvenlik kuvvetleriyle çıkan arbede sonucu firar etti.

Pakistan'ın Karaçi şehri dün gece geç saatlerde meydana gelen depremlerle sallandı. Pakistanlı yetkililer güvenlik önlemleri kapsamında şehirdeki Malir hapishanesini tahliye etti. Hapishane yetkilileri, sarsıntılardan sonra 216 mahkumun meydana gelen panik ortamından faydalanarak firar ettiğini bildirdi.

Güvenlik güçleri firar eden mahkumları tekrar gözaltına alma çabalarını yoğunlaştırırken kaçaklardan 80'inin yeniden yakalandığı ancak 130'dan fazlasının halen firar halinde olduğu bildirildi.

Hapishane Müdürü Arshad Shah yaptığı açıklamada mahkumların, hapishanenin 4. ve 5. bölmelerindeki koğuşlardan tahliyeler gerçekleştirilirken kaçtığını aktardı. Shah, "Olay anında 6 binden fazla tutuklu hücrelerinin dışındaydı ve bunlardan 216 tanesi kaos anında kaçmayı başardı" dedi.

Genel Müfettiş Sindh Ghulam Nabi Memon ve yetkililer yaptıkları basın açıklamasında tahliye edilen mahkumların güvenlik görevlilerine saldırdığını ve askeri personelin de duruma coplarla müdahale ettiğini, ancak müdahalenin yetersiz kaldığını ve havaya ateş açıldığını bildirdi.

Polis raporlarında ise olay anında 3 güvenlik görevlisinin, 1 hapishane memurunun yaralandığı ve 1 mahkumun öldürüldüğü kaydedildi. Polis henüz hayatını kaybeden tutuklunun kimliğine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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