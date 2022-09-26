Pakistan'da Dang Hummasının Yayılması Endişe Yaratıyor
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KARAÇİ, 26 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir hastanede tedavi edilen dang hummasına yakalanan hastalar, 25 Eylül 2022.
KARAÇİ, 26 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir hastanede tedavi edilen dang hummasına yakalanan hastalar, 25 Eylül 2022. Sağlık yetkilileri Cumartesi günü, Pakistan'ın dang hummasının artan bir ivme ile yayılmasıyla karşı karşıya olmaya devam ettiğini ve ülkenin farklı bölgelerinde üç kişinin daha hastalıktan yaşamını yitirdiğini söyledi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel