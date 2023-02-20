Pakistan'da Cumhurbaşkanı, iki eyaletteki seçimlerin 9 Nisan'da yapılacağını duyurdu

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Seçim Komisyonu'nun Pencap ve Hayber Pahtunhva'da seçim tarihlerini açıklamayı ertelemesinin ardından, bu iki eyalette 9 Nisan'da seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Seçim Komisyonu'nun Pencap ve Hayber Pahtunhva'da seçim tarihlerini açıklamayı ertelemesinin ardından, bu iki eyalette 9 Nisan'da seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Alvi, seçimlerle ilgili dün istişare etmek için çağırdığı Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja'nın konunun yargısal değerlendirme altında olduğu gerekçesiyle gelmemesi üzerine tek taraflı kararını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiye işaret ederek, Pencap ve Hayber Pahtunhva'da seçim tarihlerinin açıklanmasının ertelenmesinin ardından, bu iki eyalette 9 Nisan'da seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Alvi, Seçim Komisyonu'nun Anayasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu.

Hükümetten Alvi'ye tepki

Koalisyon hükümeti ise Alvi'nin kararına tepki gösterdi.

Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Alvi'nin sınırlarını aştığını belirterek, Cumhurbaşkanının eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han'ın emriyle hareket ettiğini öne sürdü.

Asıf, Alvi'nin seçim tarihi ilan etme gibi bir yetkisinin olmadığını ve bu kararla Anayasa'yı ihlal ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Alvi, Han'ın liderliğini yaptığı PTI'nın kurucu üyelerinden.

Eski Başbakan Han'ın kararı doğrultusunda PTI, iktidarda olduğu Pencap Eyalet Meclisini 14 Ocak'ta feshetmişti. Bu kararın ardından 18 Ocak'ta da Hayber Pahtunhva'da Meclis feshedilmişti.

İki eyaletin nüfusu 150 milyonun üzerinde

İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI, Hayber Pahtunhva ve Pencap'ta bu eyaletlerin meclisleri feshedilmeden önce iktidardaydı. Hayber Pahtunhva eyaletinin 2017 verilerine göre nüfusu 35,5 milyon. Bununla birlikte eyaletin nüfusunun 2022 itibarıyla yaklaşık 40 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ın nüfusunun 110 milyonun üzerinde olduğu biliniyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Pakistan'ın nüfusunun 230 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Meclislerin feshedilmesinin ardından 90 günde bu eyaletlerde yeni seçimlerin yapılması gerekiyor.

Nüfusu 150 milyonu aşan bu iki eyalette yapılacak seçimler, ülkenin yarısından fazlasının seçime gitmesi anlamını taşıyor.

Uzmanlar, bu iki eyalette yapılacak seçimlerde İmran Han'ın sandalye sayısını artıracağına ve hükümete erken genel seçimleri ilan etme konusunda baskı oluşturabileceğine inandığını belirtiyor.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da Parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.