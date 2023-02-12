Pakistan'da çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2023 sürüyor Güncel Haberler Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu 50'den fazla ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla icra edilen çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2023 devam ediyor. Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu 50'den fazla ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla icra edilen çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2023 devam ediyor. Pakistan Donanmasından yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat'ta başlayan tatbikat sürüyor. Tuğamiral Cavid Haydar Havaja, yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tatbikatın bugünkü bölümünde terörle mücadeleye yönelik çalışma yapıldığını söyledi. Havaja, hücum botları, helikopterler, paraşütçüler ve özel birliklerin katıldığı tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını aktardı. Türkiye ile dayanışma mesajı Öte yandan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye bu yıl tatbikata katılamadı. Pakistanlı paraşütçüler, depremler dolayısıyla Türkiye ile dayanışma göstermek amacıyla gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Tatbikat kapsamında Karaçi'de 10 Şubat'ta başlayan Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansı da bugün sona erdi. Daha önce AMAN tatbikatı, Şubat 2021'de gerçekleştirilmiş ve tatbikata 48 ülke katılmıştı. Kaynak: AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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