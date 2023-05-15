Pakistan'da Çocuk Felcine Karşı Ülke Çapında Aşılama Kampanyası Başladı

İSLAMABAD, 15 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde çocuk felcine karşı başlatılan aşılama kampanyasında, Pakistan'ın tüm illerinin seçili ilçelerinde yaklaşık 23 milyon çocuğun aşılanması amaçlanıyor.

İSLAMABAD, 15 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde çocuk felcine karşı başlatılan aşılama kampanyasında, Pakistan'ın tüm illerinin seçili ilçelerinde yaklaşık 23 milyon çocuğun aşılanması amaçlanıyor.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Pazartesi günü başlayan kampanyanın ülkenin farklı eyaletlerinde ve şehirlerinde iki aşamada uygulanacağını ve yaklaşık 100,000 eğitimli sağlık çalışanının, kapılarına kadar giderek hedeflenen çocukları aşılayacağını belirtti.

Pakistan Sağlık Bakanı Abdul Qadir Patel, "Çocuk felci tedavi edilemeyen bir hastalık ve aşılarımız çocuklarımızı bundan koruyabilir. Bu nedenle, ebeveynleri ve çocuk bakımından sorumlu herkesi, kampanya sırasında uygun olan tüm çocukların aşılanmasını sağlamaya çağırıyorum" diye konuştu.