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Pakistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Düzenlendi

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Pakistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Düzenlendi

KARAÇİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de düzenlenen aşı kampanyası sırasında bir sağlık çalışanı, aşı yapılmış bir çocuğun parmağını işaretliyor, 24 Ekim 2022. Pakistan'da bir hafta sürecek çocuk felci aşılama kampanyası Pazartesi günü başladı.

KARAÇİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de düzenlenen aşı kampanyası sırasında bir sağlık çalışanı, aşı yapılmış bir çocuğun parmağını işaretliyor, 24 Ekim 2022. Pakistan'da bir hafta sürecek çocuk felci aşılama kampanyası Pazartesi günü başladı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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