Pakistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Düzenlendi Güncel Haberler KARAÇİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de düzenlenen aşı kampanyası sırasında bir sağlık çalışanı, aşı yapılmış bir çocuğun parmağını işaretliyor, 24 Ekim 2022. Pakistan'da bir hafta sürecek çocuk felci aşılama kampanyası Pazartesi günü başladı. KARAÇİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de düzenlenen aşı kampanyası sırasında bir sağlık çalışanı, aşı yapılmış bir çocuğun parmağını işaretliyor, 24 Ekim 2022. Pakistan'da bir hafta sürecek çocuk felci aşılama kampanyası Pazartesi günü başladı. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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