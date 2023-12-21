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Pakistan'da Çinli İşçilerin Anıt Mezarlığı Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde Karakurum kara yolunun yapımı sırasında hayatını kaybeden Çinli işçiler için yapılan anıt mezarlık, Çinli yetkililer ve turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinin Gilgit şehrinde Karakurum kara yolunun yapımı sırasında ölen Çinlilere ait anıt mezarlık bulunuyor.

Yapımına 1959'da başlanan Karakurum kara yolu, yıllar süren çalışmaların ardından 1978'de ulaşıma açıldı.

Yolun inşası esnasında 810 Pakistanlı ve 200 Çinli, toprak kaymalarında veya uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Gilgit'te yolun yapımında hayatını kaybeden Çinliler için anıt mezarlık yaptırıldı.

1970'te yapılan mezarlık, Çin'in finansal desteğiyle 2013'te yenilendi.

Anıt mezarlıkta 110 Çinliye ait mezar bulunuyor ancak bu kişilerden sadece 88'i mezarlığa defnedildi. Kalan 22 kişinin naaşları ise bulunamadı. Bazı aileler, ölen Çinlilerin naaşlarını ülkelerine geri götürdü.

Anıt mezarlık, Çinli yetkililer ve turistlerce ziyaret ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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