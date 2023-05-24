Pakistan'da çıkan çatışmada 6 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtuhnva eyaletinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri 6 militanı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada, 6 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

Güney Veziristan'da bugün kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 2'si güvenlik görevlisi, 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 polis yaralanmıştı.

Hayber Pahtunhva eyaletinde dün militanların gaz santraline düzenlediği saldırıda, 4 paramiliter güç ve 2 özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Pakistan Talibanı iddiası

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna, 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu, saldırganın öldüğünü açıklamıştı.