Pakistan'da çıkan çatışmada 2 asker öldü, 2 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmada 2 askerin yaşamını yitirdiği, 2 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.