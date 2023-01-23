Pakistan'da cezaevinde mahkum ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı Güncel Haberler Pakistan'ın Pencap eyaletinde cezaevinde mahkum ve gardiyanlar arasında çıkan çatışmamanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Pakistan'ın Pencap eyaletinde cezaevinde mahkum ve gardiyanlar arasında çıkan çatışmamanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Gujrat Bölge Cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle mahkumlar ile gardiyanlar arasında çatışma yaşandı. Cezaevindeki koğuşları ateşe veren mahkumlardan bazıları hapishanenin çatısına çıktı. Sosyal medyada, hapishaneden alevlerin yükselmesi ve bir grup mahkumun çatıdaki görüntüleri yer aldı. Silah seslerinin duyulduğu cezaevinde yaşanan çatışmada çok sayıda mahkum, polis ve gardiyan yaralandı. Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Çatışmanın, ülke genelinde elektrik kesintisinin yaşandığı bir günde gerçekleşmesi dikkati çekti. Pakistan genelinde, sabah saatlerinde ulusal şebekede meydana gelen arıza sebebiyle elektrik kesintisi yaşanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Pakistan Mahkum Güncel Haberler

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