Pakistan'da çeşitli dini azınlıklara mensup 3 kişi öldürüldü

Pakistan'ın Sind ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde, Hindu, Sih ve Hristiyan azınlığa mensup 3 kişi kimliği belirsiz kişilerce silahla öldürüldü.

Pakistan'ın Sind ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde, Hindu, Sih ve Hristiyan azınlığa mensup 3 kişi kimliği belirsiz kişilerce silahla öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı bir kişi, Sihizm inancına mensup Dayal Singh'i Peşaver'deki marketinde vurup kaçtı. Dayal Singh, olay yerine hayatını kaybetti.

Pakistan'daki Sih topluluğu temsilcilerinden Ranvir Singh, Dayal Singh'in kimseyle bir problemi olmadığını söyledi.

Ranvir Singh, geçen sene 11 Sih'in öldürüldüğünü anımsatarak, güvende hissetmediklerini kaydetti.

Eyalet yönetimi, öldürülen Dayal Singh'in ailesine 500 bin rupi (33 bin 870 lira) tazminat ödeneceğini açıkladı.

Hristiyan azınlığa mensup Kaşif Mesih ise Peşaver'de evine dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Sind eyaletine bağlı Karaçi'de de Hindu doktor Birbal Genani, silahla başından vurularak öldürüldü.

Polis, saldırıların sebebini araştırıyor.

Pakistan'da zaman zaman dini azınlıklara yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.