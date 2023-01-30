Pakistan'da botun alabora olması sonucu ölen öğrencilerin sayısı 30'a yükseldi Güncel Haberler Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 30'a çıktı. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 30'a çıktı. Geo News televizyonundaki habere göre, Kohat bölgesinde yer alan Tanda Barajı'nda botun alabora olması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 19 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı. Botun aşırı doluluk sebebiyle battığını aktaran yetkililer, dalgıçların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Dün, 11 öğrencinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kaynak: AA / Güncel Pakistan Güncel Haberler

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