Pakistan'da bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Dawn gazetesindeki habere göre, Kuetta'ın Police Lines bölgesinde Emniyet Müdürlüğüne yakın yüksek güvenlikli bir noktada bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Saldırının şehirde Pakistan Kriket Süper Ligi kapsamındaki gösteri maçı sırasında düzenlenmesi dikkati çekti. Maçın başlamasından 30 dakika sonra patlayan bombanın ardından gösteri maçı iptal edildi. Kaynak: AA / Güncel Pakistan Güncel Haberler

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