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Pakistan'da bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı

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Pakistan'da bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Kuetta'ın Police Lines bölgesinde Emniyet Müdürlüğüne yakın yüksek güvenlikli bir noktada bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Saldırının şehirde Pakistan Kriket Süper Ligi kapsamındaki gösteri maçı sırasında düzenlenmesi dikkati çekti.

Maçın başlamasından 30 dakika sonra patlayan bombanın ardından gösteri maçı iptal edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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