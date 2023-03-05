Pakistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü Güncel Haberler Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, Bannu bölgesine bağlı Baka Khel ilçesinde motosiklete monte edilen bomba patlatıldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Terör saldırılarında artış Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor. Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Pakistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pakistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.