Pakistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bannu bölgesine bağlı Baka Khel ilçesinde motosiklete monte edilen bomba patlatıldı.
Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Terör saldırılarında artış
Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.
İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.
Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.