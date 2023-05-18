Pakistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, çevre yolundaki bir otelin yakınında motosiklete yüklü bomba infilak ettirildi.

Patlamada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yetkililer, bombalı saldırıda 200 gram patlayıcı kullanıldığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti. Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.