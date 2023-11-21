Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ve çıkan çatışmalarda 1 asker hayatını kaybetti, 3 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da bombalı saldırı ve çatışmalarda 1 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ve çıkan çatışmalarda 1 asker hayatını kaybetti, 3 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han ve Güney Veziristan bölgelerinde güvenlik güçleri, militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmalarda Dera İsmail Han'da 2, Güney Veziristan'da ise 1 militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kuzey Veziristan bölgesinde ise militanların yola döşediği uzaktan kumandalı bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Pakistan'da, bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan, bu iddiaları reddediyor.