Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 2 polis yaşamını yitirdi Güncel Haberler Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yola döşenen bombanın patlaması sonucu 2 polis hayatını kaybetti. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yola döşenen bombanın patlaması sonucu 2 polis hayatını kaybetti. Yetkililer, Bajaur bölgesinde yola döşenen uzaktan kumandalı bombanın polislerin geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti. Patlamada 2 polisin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Saldırıyı üstlenen olmadı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Güncel Haberler

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