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Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 2 polis yaşamını yitirdi

Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 2 polis yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yola döşenen bombanın patlaması sonucu 2 polis hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yola döşenen bombanın patlaması sonucu 2 polis hayatını kaybetti.

Yetkililer, Bajaur bölgesinde yola döşenen uzaktan kumandalı bombanın polislerin geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

Patlamada 2 polisin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan Güncel Haberler

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