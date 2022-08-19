Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 2 polis yaşamını yitirdi
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yola döşenen bombanın patlaması sonucu 2 polis hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yola döşenen bombanın patlaması sonucu 2 polis hayatını kaybetti.
Yetkililer, Bajaur bölgesinde yola döşenen uzaktan kumandalı bombanın polislerin geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.
Patlamada 2 polisin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel