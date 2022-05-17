Pakistan'da Bombalı Saldırı - Haberler

KARAÇİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de patlama yerinde hasar görmüş bir polis minibüsü görülüyor, 16 Mayıs 2022. Polis yetkilileri, Pazartesi günü Karaçi'de düzenlenen bombalı saldırıda polisler de dahil olmak üzere en az 13 kişinin yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel