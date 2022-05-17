Pakistan'da Bombalı Saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da Bombalı Saldırı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan'da Bombalı Saldırı

KARAÇİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de patlama yerinde hasar görmüş bir polis minibüsü görülüyor, 16 Mayıs 2022. Polis yetkilileri, Pazartesi günü Karaçi'de düzenlenen bombalı saldırıda polisler de dahil olmak üzere en az 13 kişinin yaralandığını söyledi.

KARAÇİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de patlama yerinde hasar görmüş bir polis minibüsü görülüyor, 16 Mayıs 2022. Polis yetkilileri, Pazartesi günü Karaçi'de düzenlenen bombalı saldırıda polisler de dahil olmak üzere en az 13 kişinin yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Pakistan, Karaçi, Liman, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title