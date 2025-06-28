Pakistan'da Bombalı Saldırı: 13 Asker Hayatını Kaybetti

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Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 asker yaşamını yitirirken, aralarında sivillerin de bulunduğu 24 kişi yaralandı. Saldırı, askeri konvoyun yakınında meydana geldi ve Pakistan ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralandı.

"Khyber Chronicles" adlı yerel medya kuruluşunun haberine göre, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesinde hareket halinde olan askeri konvoyun yakınına yerleştirilen patlayıcı uzaktan infilak ettirildi.

Düzenlenen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 13 asker öldü, 14'ü sivil 24 kişi yaralandı.

Pakistan ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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