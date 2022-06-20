Pakistan'da Boğa Yarışları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da Boğa Yarışları

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan'da Boğa Yarışları

HARİPUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Haripur kentinin dışında düzenlenen geleneksel boğa yarışlarında bir çiftçi yarışta boğalarını yönlendiriyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

HARİPUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Haripur kentinin dışında düzenlenen geleneksel boğa yarışlarında bir çiftçi yarışta boğalarını yönlendiriyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title