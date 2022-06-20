Pakistan'da Boğa Yarışları HARİPUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Haripur kentinin dışında düzenlenen geleneksel boğa yarışlarında bir çiftçi yarışta boğalarını yönlendiriyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) HARİPUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Haripur kentinin dışında düzenlenen geleneksel boğa yarışlarında bir çiftçi yarışta boğalarını yönlendiriyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) Xinhua / Güncel Pakistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pakistan'da Boğa Yarışları - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.