Pakistan'da Boğa Yarışları
Xinhua - Güncel
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HARİPUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Haripur kentinin dışında düzenlenen geleneksel boğa yarışlarında bir çiftçi yarışta boğalarını yönlendiriyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)
HARİPUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Haripur kentinin dışında düzenlenen geleneksel boğa yarışlarında bir çiftçi yarışta boğalarını yönlendiriyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)
Xinhua / Güncel