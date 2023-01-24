Pakistan'da birçok bölgede elektrik kesintisi sürüyor

Pakistan'da dün ulusal şebekede yaşanan arıza sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintisi devam ediyor.

Pakistan'da dün ulusal şebekede yaşanan arıza sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintisi devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Enerji Bakanı Hurram Dastgir, başkent İslamabad'da yaptığı basın toplantısında, arızanın giderildiğini ve ülke genelinde kesintilerin sona erdiğini açıkladı.

Bununla birlikte ulusal medya organları, çok sayıda şehir ve kasabada elektrik kesintilerinin sürdüğünü belirtiyor.

Karaçi, Lahor, Peşaver ve Kuetta gibi büyük şehirlerde kesintiler yer yer devam ediyor.

Kuetta Elektrik Tedarik Şirketi, Dawn gazetesine, Belucistan genelinde elektrik kesintilerinin bu gece yarısına kadar düzeltileceğini açıkladı.

Lahor'da ise yetkililer, bölgesel şebeke sisteminde frekans sorunu yaşandığını ve bu sebeple kesintilerin bazı bölgelerde giderilemediğini, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Dün, yerel saatle 07.34'te ulusal şebekede yaşanan bir arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Arıza 220 milyonluk ülkede iş yerlerini, metro hatlarını ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Elektrik kesintisi sebebiyle İslamabad ve Lahor'daki tren seferleri de askıya alınmıştı.

Pakistan'da zayıf altyapı ve bakım standartları sebebiyle elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor.