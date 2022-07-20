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Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

Pakistan'da İndus Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Pakistan'da İndus Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Rahim Yar Han şehri yakınlarında 2 günden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Şimdiye kadar 26 kişinin cesedine ulaştıklarını belirten yetkililer, kayıp 26 kişinin ise kurtulma ihtimalinin olmadığını belirtti.

İçinde 100'ün üzerinde kişi bulunan tekne 18 Temmuz'da Rahim Yar Han şehri yakınlarında alabora olmuştu.

Rahim Yar Han Komiser Yardımcısı Seyit Musa Rıza, gemiye çok fazla kişinin binmesi ve suyun akış hızının yüksek olması sebebiyle kazanın meydana geldiğini açıklamıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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