Pakistan'da Bir Teknenin Alabora Olması Sonucu 10 Çocuk Hayatını Kaybetti
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KOHAT, 30 Ocak (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Kohat ilçesinde bir teknenin alabora olmasının ardından kayıp kişileri arayan kurtarma ekipleri görülüyor, 29 Ocak 2023.
KOHAT, 30 Ocak (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Kohat ilçesinde bir teknenin alabora olmasının ardından kayıp kişileri arayan kurtarma ekipleri görülüyor, 29 Ocak 2023. Bir yetkili, Pazar günü Kohat'taki barajda bir teknenin alabora olması sonucu 10 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel