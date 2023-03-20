Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da bir siyasetçinin aracına düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü

Güncel Haberler

Pakistan'da bir siyasetçinin aracına düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) mensubu Atıf Munsif Han'ın aracına düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) mensubu Atıf Munsif Han'ın aracına düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesindeki habere göre, Abbottabad şehrinde eski eyalet bakanlarından Munsif Han Cadun'un oğlu ve PTI Bölge Sorumlusu Atıf Munsif Han'ın aracı, silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırıda, Atıf Munsif Han dahil 10 kişi yaşamını yitirdi.

Polis, olayın eski bir düşmanlığa dayandığından şüpheleniyor.

PTI'dan çok sayıda siyasetçi saldırıya tepki göstererek, olayın aydınlatılmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

İmran Khan Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title