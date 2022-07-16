Pakistan'da bir sivili kaçıran saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pakistan'da bir sivili kaçıran saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da bir sivili kaçıran saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir sivili kaçıran saldırganlara düzenlenen operasyonda 4 kişi etkisiz hale getirildi, bir asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir sivili kaçıran saldırganlara düzenlenen operasyonda 4 kişi etkisiz hale getirildi, bir asker hayatını kaybetti.

Dawn gazetesindeki habere göre, güvenlik güçleri Ziarat bölgesinde bir sivili kaçıran saldırganlara operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 4 saldırgan etkisiz hale getirildi, bir asker yaşamını yitirdi.

Bununla birlikte kaçırılan sivil henüz kurtarılamadı.

Ketta'da 12-13 Temmuz gecesi Yarbay Laik Baig Mirza, 10-12 kişilik saldırgan bir grup tarafından kuzeniyle evinden dönerken kaçırılmıştı. Ordu tarafından başlatılan kurtarma operasyonu sırasında saldırganlar Yarbay Mirza'yı öldürmüştü.

Mirza'nın kuzenini beraberinde götüren saldırganların bulunması için başlatılan operasyon hala sürüyor.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu 5 saldırgan dün etkisiz hale getirilmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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