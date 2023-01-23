Pakistan'da bir modelin öldürülmesiyle suçlanan biri polis 18 kişi aklandı

Pakistan'da mahkeme, model Nakibullah Mehsud'un 5 yıl önce öldürülmesiyle suçlanan aralarında bir polisin de bulunduğu 18 kişiyi yargılandıkları davada suçsuz buldu.

Pakistan'da mahkeme, model Nakibullah Mehsud'un 5 yıl önce öldürülmesiyle suçlanan aralarında bir polisin de bulunduğu 18 kişiyi yargılandıkları davada suçsuz buldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'de Terörle Mücadele Mahkemesinde, Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olduğu iddiasıyla Ocak 2018'de polis memuru Rao Anvar ve ekibi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Mehsud'un cinayet davasının duruşması görüldü.

Terörle Mücadele Mahkemesi, iddia makamının kanıt sunamadığını belirterek, Anvar ve 17 diğer sanığı suçsuz buldu.

Geçen 5 yıllık dava sürecinde Anvar ve diğerlerinin, Mehsud'un cinayetine karıştığına tanıklık eden 13 kişi ifadelerini daha sonra geri çekti.

Mehsud'un ailesinden karara tepki

Mehsud'un ailesi ise yaşananlara tepki göstererek, kararı Sind Yüksek Mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

Aktivist ve hukukçu Jibran Nasir ise mahkemenin verdiği kararla "adaletle alay" edildiğini vurguladı.

Ocak 2018'de Mehsud, tartışmalı bir şekilde öldürülmüş, Rao'nun, Mehsud'u kendi düzenlediği sahte bir operasyonla öldürdüğü iddia edilmişti.

Rao, Mehsud'un TTP üyesi olduğunu öne sürmüş, TTP ise Mehsud ile bir bağının bulunmadığını duyurmuştu.

Mehsud'un öldürülmesi, ülke genelinde tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.