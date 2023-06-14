Üye Girişi
Haberler
Pakistan'da Biparjoy Kasırgasına Hazırlık: 100.000 Kişi Tahliye Edilecek

Pakistan'da Biparjoy Kasırgasına Hazırlık: 100.000 Kişi Tahliye Edilecek

Güncel Haberler

TATTA, 14 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Tatta bölgesinden tahliye sırasında otobüse binen insanlar, 13 Haziran 2023.

TATTA, 14 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Tatta bölgesinden tahliye sırasında otobüse binen insanlar, 13 Haziran 2023.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı Başkanı İnam Haydar Malik'in verdiği bilgiye göre, Pakistan, Biparjoy Kasırgası öncesinde ülkenin kıyı bölgesinde yaşayanların güvenliğini sağlama çabaları kapsamında yaklaşık 100.000 kişiyi tahliye edecek. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title