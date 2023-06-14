Pakistan'da Biparjoy Kasırgasına Hazırlık: 100.000 Kişi Tahliye Edilecek
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TATTA, 14 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Tatta bölgesinden tahliye sırasında otobüse binen insanlar, 13 Haziran 2023.
TATTA, 14 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Tatta bölgesinden tahliye sırasında otobüse binen insanlar, 13 Haziran 2023.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı Başkanı İnam Haydar Malik'in verdiği bilgiye göre, Pakistan, Biparjoy Kasırgası öncesinde ülkenin kıyı bölgesinde yaşayanların güvenliğini sağlama çabaları kapsamında yaklaşık 100.000 kişiyi tahliye edecek. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel