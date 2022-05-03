- Pakistan'da binlerce kişi bayram namazı kıldı

İSLAMABAD - Pakistan'da bayram namazını kılmak için binlerce kişi Karaçi'deki namazgaha akın etti.

Ülkede binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için Karaçi'deki namazgahta bir araya geldi. Binlerce kişi saf tutarak, birlikte bayram namazını kıldı. Namazın ardından ülkenin refahı ve tüm Müslüman alemi için dualar edilirken, Pakistanlılar birbirlerinin bayramlarını kutlayarak, kucaklaştı.