Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerinin, ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Cephesi mensubu 6 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerinin, ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Cephesi mensubu 6 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Parum bölgesi yakınında güvenlik güçlerinin Belucistan Özgürlük Cephesi'ne yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada Belucistan Özgürlük Cephesi mensubu 6 kişinin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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