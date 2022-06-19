Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerinin, ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Cephesi mensubu 6 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerinin, ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Cephesi mensubu 6 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Parum bölgesi yakınında güvenlik güçlerinin Belucistan Özgürlük Cephesi'ne yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada Belucistan Özgürlük Cephesi mensubu 6 kişinin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan Güncel Haberler

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