Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu üyesi 5 saldırgan etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu üyesi 5 saldırgan etkisiz hale getirildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu üyesi 5 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu 5 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu 5 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, 14-15 Temmuz gecesi Ziarat bölgesindeki Hilafet Dağları yakınında saldırganların gizlendiğine dair bilgi alan güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada Belucistan Kurtuluş Ordusu mensubu 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu mensupları, Belucistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Belucistan'ın Ketta şehrinde 12-13 Temmuz gecesi saldırganlar tarafından kaçırılan Yarbay Laik Baig Mirza öldürülmüştü.

Kuzey Veziristan'da 13 Temmuz'da yaşanan çatışmada 10 saldırgan etkisiz hale getirilmiş, bir asker hayatını kaybetmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title