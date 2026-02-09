Pakistan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 342 firari yakalandı ve 1356 şüpheli gözaltına alındı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis, son bir ayda düzenlediği operasyonlarda 342 firariyi yakaladı ve 1356 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, operasyonlar uyuşturucu tacirleri, hakkında yakalama kararı bulunanlar, firari zanlılar ve ağır suçlara karıştığı belirtilen kişileri hedef aldı.

Başkent Quetta dahil yedi bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda kaçırılan 6 kişi güvenli şekilde kurtarıldı.

Yetkililer, operasyonlarda para, benzin, sigara, ruhsatsız ilaç, uyuşturucu madde, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra çalıntı olduğu belirlenen 6 araç, 67 motosiklet ve 24 cep telefonunun ele geçirildiğini bildirdi.

Toplamda, aralarında çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 1356 kişi gözaltına alınırken, 342 firari de yakalandı.