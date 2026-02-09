Haberler

Pakistan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 342 firari yakalandı ve 1356 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belucistan eyaletinde düzenlenen polis operasyonlarında, son bir ayda 342 firari yakalanmış ve 1356 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyonlar, uyuşturucu tacirleri ve ağır suçlara karışan kişiler hedef alınarak gerçekleştirilmiştir.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis, son bir ayda düzenlediği operasyonlarda 342 firariyi yakaladı ve 1356 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, operasyonlar uyuşturucu tacirleri, hakkında yakalama kararı bulunanlar, firari zanlılar ve ağır suçlara karıştığı belirtilen kişileri hedef aldı.

Başkent Quetta dahil yedi bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda kaçırılan 6 kişi güvenli şekilde kurtarıldı.

Yetkililer, operasyonlarda para, benzin, sigara, ruhsatsız ilaç, uyuşturucu madde, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra çalıntı olduğu belirlenen 6 araç, 67 motosiklet ve 24 cep telefonunun ele geçirildiğini bildirdi.

Toplamda, aralarında çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 1356 kişi gözaltına alınırken, 342 firari de yakalandı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış

Belgeselde ortaya çıktı! İşte simge fotoğrafın hikayesi
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

5 yıldızlı otelin terasından koca şehri haraca bağlamışlar
Dev organizasyona ünlü fenomen damga vurdu: 1 milyon dolarlık...

Dev organizasyona damga vuran görüntü
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

Dünya devi o ligden resmen çekildi