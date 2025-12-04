Haberler

Pakistan: Belucistan'da son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 100'den fazla militan öldürüldü

Güncelleme:
Pakistan, Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlar sonucunda son üç ayda 100'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini ve 200'ün üzerinde operasyon yapıldığını açıkladı. Ayrıca, kaçak akaryakıt istasyonları ve gümrük vergisi ödenmemiş araçlara yönelik de operasyonlar gerçekleştirildi.

Pakistan, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlar kapsamında son üç ayda 100'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Belucistan eyaletinde içişlerinden sorumlu kıdemli yetkili Muhammed Hamza Shafqaat, Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti başkanlığında düzenlenen toplantıda, güvenlik güçlerinin son üç ayda bölgede istihbarata dayalı 200'ün üzerinde operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında 100'ü aşkın militanın öldürüldüğünü aktaran Shafqaat, ayrıca 3 bin 561 kaçak akaryakıt istasyonunun mühürlendiğini, gümrük birimlerince yapılan 2 bin 575 operasyonda gümrük vergisi ödenmemiş 416 aracın ele geçirildiğini ifade etti.

Shafqaat, eyaletin çeşitli bölgelerinde terör ağlarına ve suç gruplarına yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
