Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

Tarihte bir ilk! Bayramlaşma için bir araya geldiler
Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Bahçeli'den yeni bir çağrı daha
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

Sahnede fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti
Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

Sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

Pakistan'da Bayram Namazı Coşkusu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da binlerce Müslüman bayram namazını camiler ve açık alanlarda kılarak bayramı kutladı. Cemaat, Filistinliler için dua etti.

- Pakistan'da bayram namazı kılındı

KARAÇİ - Pakistan'da camilere ve açık alanlara akın eden Müslümanlar bayram namazını kıldı.

Pakistan'da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Pakistanlılar camilerin yanı sıra parklar ve futbol sahaları gibi açık alanlarda da saf tuttu. Pakistan'ın Karaçi kentinde futbol sahasında namaz kılan Müslümanlar, İsrail'in saldırılarının gölgesinde bayramı karşılayan Filistinliler için dua etti. Cemaat namazın ardından bir araya gelerek bayramlaştı.

Pakistan, İran, Suriye ve Malezya gibi ülkelerde Ramazan Bayramı bugün idrak ediliyor.

Pakistan'da Bayram Namazı Coşkusu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.