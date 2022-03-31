Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu ertelendi

Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu tartışmaya açıldıktan bir süre sonra 3 Nisan'a ertelendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, muhalefet milletvekillerinin ciddiyetsiz davranışları sebebiyle güvensizlik oylaması oturumuna ilişkin tartışmanın 3 Nisan'a ertelendiğini belirtti.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Suri'yi anayasal süreci takip etmemekle suçladı.

Şerif, muhalefet milletvekillerinin Başbakan Han'a karşı oylama çağrısının ardından Suri'nin "meclisten kaçtığını" belirtti.

Öte yandan, yerel basında Başbakan Han'ın muhalefetteki PML-N lideri Şerif'e önemli birisi aracılığıyla güvensizlik oylaması talebinin geri çekilmesine yönelik mesaj gönderdiği iddia edildi.

Meclis üstünlüğü muhaliflere geçti

Han'ın ittifak kurduğu ve mecliste 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP) muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet bloğuna geçmişti.

Mevcut durumda 178 vekille iktidarda olan hükümetin sandalye sayısının meclis çoğunluğu için gerekli olan 172'nin altına düşerek 166'ya gerilediği görülüyor. Öte yandan, iktidardaki PTI'nın en az 13 milletvekili de Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Bu durum da bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Pakistan Ulusal Meclisi 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Oylamanın, gelecek hafta içerisinde yapılması öngörülüyor.