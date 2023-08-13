Pakistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Pakistan'da, 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 76. yılı dolayısıyla sokaklar, cadde ve pazarlar Pakistan bayrağıyla donatıldı. Havai fişeklerin patlatıldığı kutlamalarda, başkent Islamabad'da araç konvoyları düzenlendi.

Pakistan'da, 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 76. yılı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 14 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülkede sokaklar, cadde ve pazarlar Pakistan bayrağının yeşil beyaz renkleriyle donatıldı ve ışıklandırıldı.

Yerel saatle 00.00 itibarıyla ülkenin birçok şehrinde havai fişekler patlatıldı.

Başkent İslamabad'ın Blue Area bölgesinden hareket eden çok sayıda araç konvoy halinde şehri turladı. Burada bir araya gelen vatandaşlar, bağımsızlığın 76. yılını kutladı.